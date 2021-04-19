В Баку из дома украли 70 тысяч манатов и золото на 40 тысяч долларов

В Ясамальском районе столицы в одном из домов совершена кража.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).
Неизвестный взломал сейф в квартире и похитил 70 тысяч манатов, золотые украшения на сумму 40 тысяч долларов США, а также ноутбук и фотоаппарат.
В результате операции, проведенной сотрудниками Ясамальского районного управления полиции и 29-го отдела полиции, были задержаны близкие родственники жертвы Тогрул Ахундзаде и Идрис Салахов, подозреваемые в совершении данного преступления.
Задержанные признались в совершении кражи.
В отношении них в следственном отделе Ясамальского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 177.3.2 Уголовного кодекса, продолжаются следственные и оперативные мероприятия.