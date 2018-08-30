В Баку из дома украли 5000 долларов и золотые изделия на 1700 манатов

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Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ В Баку из дома украдены 5000 долларов США и золотые изделия на 1700 манатов.
Об этом Report сообщили в министерстве внутренних дел.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 9-го отделения полиции Сабаильского РУП был задержан житель Баку Джамиль Махмудов, подозреваемый в краже 28 августа из дома на территории указанного района 5000 долларов и золотых изделий на 1700 манатов.
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