В Баку из дома украли 5000 долларов и золотые изделия на 1700 манатов

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ В Баку из дома украдены 5000 долларов США и золотые изделия на 1700 манатов.

Об этом Report сообщили в министерстве внутренних дел.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 9-го отделения полиции Сабаильского РУП был задержан житель Баку Джамиль Махмудов, подозреваемый в краже 28 августа из дома на территории указанного района 5000 долларов и золотых изделий на 1700 манатов.