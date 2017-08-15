В Баку из квартиры украдено 45 тыс. манатов

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Задержаны лица, подозреваемые в краже денег из одной из квартир в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 29-го отделения Ясамальского районного управления полиции, были задержаны жители города Баку Рамиз Агаев и Зияд Абдуллаев, подозреваемые в краже 13 августа из одного из домов на территории района денег на сумму 45 500 манатов.