В Баку из дома украли 33 тысячи манатов

В Баку произошла кража из дома.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.
Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 31-го отделения полиции и Главного управления охраны Сураханского районного управления полиции, по подозрению в совершении кражи 14 марта в одном из домов на территории района 7 500 манатов, 10 200 долларов США, золотых украшений на сумму 7 500 манатов, а также автомобиля марки "Škoda" были задержаны жители Баку Г.Агамедов, Г.Гусейнов и И.Мамедов.