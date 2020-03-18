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В Баку из дома украли 33 тысячи манатов

В Баку из дома украли 33 тысячи манатов

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В Баку произошла кража из дома.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 31-го отделения полиции и Главного управления охраны Сураханского районного управления полиции, по подозрению в совершении кражи 14 марта в одном из домов на территории района 7 500 манатов, 10 200 долларов США, золотых украшений на сумму 7 500 манатов, а также автомобиля марки "Škoda" были задержаны жители Баку Г.Агамедов, Г.Гусейнов и И.Мамедов.

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