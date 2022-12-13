О нас

В Баку из дома украдены золотые изделия на 15 тыс. манатов

В Баку из дома украдены золотые изделия на 15 тыс. манатов В Баку из дома украдены золотые изделия на сумму 15 тыс. манатов.
Происшествия
13 декабря 2022 г. 11:06
В Баку из дома украдены золотые изделия на 15 тыс. манатов

В Баку из дома украдены золотые изделия на сумму 15 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Согласно поступившей в полицию информации, инцидент произошел в ночь с 5 на 6 декабря в одном из домов в поселке Шувелан Хазарского района.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 1-го отдела полиции Хазарского районного управления полиции, был установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи житель Баку Эльчин Бабаев.

Ведется расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda evdən 15 000 manatlıq qızıl oğurlanıb

Самое важное

Глава Евросовета заявил, что в центре внимания саммита ЕС будет Украина
Глава Евросовета заявил, что в центре внимания саммита ЕС будет Украина
13 декабря 2022 г. 02:50
В Турции обнаружили месторождение нефти с запасами в 150 млн баррелей
В Турции обнаружили месторождение нефти с запасами в 150 млн баррелей
12 декабря 2022 г. 21:58
Глава МИД Азербайджана: Очередной этап переговоров с Арменией ожидается в ближайшие недели
Глава МИД Азербайджана: Очередной этап переговоров с Арменией ожидается в ближайшие недели
12 декабря 2022 г. 17:23
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, обсуждена реализация трехсторонних договоренностей
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, обсуждена реализация трехсторонних договоренностей
12 декабря 2022 г. 14:30
Российские миротворцы повредили автомобиль информагентства Report
ФотоРоссийские миротворцы повредили автомобиль информагентства Report
12 декабря 2022 г. 11:48
Ева Кайли лишена полномочий заместителя главы Европарламента
Ева Кайли лишена полномочий заместителя главы Европарламента
11 декабря 2022 г. 01:47
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией о великом лидере Гейдаре Алиеве
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией о великом лидере Гейдаре Алиеве
10 декабря 2022 г. 21:09
Завершилось заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня
ФотоЗавершилось заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня
9 декабря 2022 г. 19:19
Премьер-министр: Правительство принимает необходимые меры для предотвращения роста цен
Премьер-министр: Правительство принимает необходимые меры для предотвращения роста цен
9 декабря 2022 г. 13:52
Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции ГПС в Зангилане
Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции ГПС в Зангилане
9 декабря 2022 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi