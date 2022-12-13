В Баку из дома украдены золотые изделия на 15 тыс. манатов

В Баку из дома украдены золотые изделия на сумму 15 тыс. манатов.

В Баку из дома украдены золотые изделия на сумму 15 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Согласно поступившей в полицию информации, инцидент произошел в ночь с 5 на 6 декабря в одном из домов в поселке Шувелан Хазарского района.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 1-го отдела полиции Хазарского районного управления полиции, был установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи житель Баку Эльчин Бабаев.

Ведется расследование.