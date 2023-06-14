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В Баку из автомобиля украли наручные часы стоимостью 5 тыс. манатов

В Баку из автомобиля украли наручные часы стоимостью 5 тыс. манатов 10:31 В Баку из автомобиля украли наручные часы стоимостью 5 000 манатов.
Происшествия
14 июня 2023 г. 10:50
В Баку из автомобиля украли наручные часы стоимостью 5 тыс. манатов

В Баку из автомобиля украли наручные часы стоимостью 5 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сообщается, что в полицию поступила информация о совершении кражи 11 июня из автомобиля в одной из автомоек на улице Ш.Мирзаева Низаминского района столицы.

В ходе расследования, проведенного сотрудниками 25-го отделения Низаминского районного управления полиции, было установлено, что из автомобиля Chevrolet при невыясненных обстоятельствах были похищены наручные часы стоимостью 5 тыс. манатов.

Подозреваемый в совершении кражи житель Баку, ранее судимый Эльшад Мамедов был задержан в результате оперативных мероприятий.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda avtomobildən 5000 manatlıq qol saatı oğurlanıb

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