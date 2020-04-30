В Баку из автомобиля украли 10 тыс. долларов

В Баку совершено ограбление.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

В 13-й отдел полиции Сабунчинского РУП поступила информация о том, что 28 апреля около 20:00 было совершено нападение на жителя Баку Дж.Сафарова.

Припарковав автомобиль Renault возле своего дома в поселке Бакиханова, Дж.Сафаров хотел выйти из машины, когда неожиданно к нему подсели двое неизвестных в масках. В салоне автомобиля один из них ударил его ножом в ногу, после чего преступники вытащили из его кармана 10 000 долларов США и скрылись с места происшествия.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления были задержаны жители Масаллинского района А.Абдулахадов и С.Шаммедов.