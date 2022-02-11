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В Баку из автомобиля украдены 90 наручных часов

В Баку из автомобиля украдены 90 наручных часов В Баку из автомобиля украдены 90 наручных часов.
Происшествия
11 февраля 2022 г. 10:46
В Баку из автомобиля украдены 90 наручных часов

В Баку из автомобиля украдены 90 наручных часов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

В ночь на 3 февраля в 24-е отделение полиции Низаминского РУП поступила информация о том, что на улице Б.Нуриева из автомобиля марки Mercedes были украдены 90 наручных часов на сумму 1800 манатов.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый в совершении кражи, ранее судимый житель Бабекского района В.Мамедов. В ходе личного обыска у него был обнаружен и изъят метамфетамин.

Сотрудниками полиции также задержан подозреваемый в продаже В.Мамедову наркотического средства ранее судимый житель Нефтчалинского района В.Султанов.

В ходе личного обыска у него также был изъят метамфетамин.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda avtomobildən 90 ədəd qol saatı oğurlanıb

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