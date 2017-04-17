В Баку из автомобиля украдены 7 000 манатов и ювелирные украшения на 30 000 манатов

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В Баку из автомобиля украдены крупная сумма денег и ювелирные украшения.

Как сообщает Report, кража совершена напротив дома 11 по улице Пушкина в поселке Кешля Низаминского района.

Разбив стекло автомобиля марки "Lexus", принадлежащего проживающей по указанному адресу Мазрубе Алиевой 1960 г.р., украли 7 000 манатов, 50 долларов и ювелирные украшения на 30 000 манатов.

По факту в Низаминском РУП ведется расследование.