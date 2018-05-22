В Баку иранского врача таможенного госпиталя арестовали в зале суда

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось уголовное дело в отношении иранских граждан Джахани Хивей Хамида Мохаммада и Гахремани Хафеза Хабиби, обвиняемых в незаконном возе в страну лекарственных и косметических средств.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Гособвинитель подал апелляцию. Он попросил отменить решение о мере пресечения в виде полицейского надзора над Джахани Хивей Хамидом Мохаммадом. Вместо этого в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста, он был арестован в зале суда.

Отметим, что гражданин Иран Джахани Хивей Мохаммад долгое время живет в Азербайджане и работал врачом-хирургом в госпитале Госкомтаможни.

Во время обыска в его доме было найдено большое количество незарегистрированных и незадекларированных лекарственных и косметических средств (ботокс) неизвестного происхождения, которое он вместе с подельником доставлял в Азербайджан и продавал различным людям.

Предварительное заседание суда назначено на 1 июня.