 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку иранского врача таможенного госпиталя арестовали в зале суда

    Предварительное заседание суда назначено на 1 июня

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось уголовное дело в отношении иранских граждан Джахани Хивей Хамида Мохаммада и Гахремани Хафеза Хабиби, обвиняемых в незаконном возе в страну лекарственных и косметических средств.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева были уточнены анкетные данные обвиняемых.

    Гособвинитель подал апелляцию. Он попросил отменить решение о мере пресечения в виде полицейского надзора над Джахани Хивей Хамидом Мохаммадом. Вместо этого в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста, он был арестован в зале суда.

    Отметим, что гражданин Иран Джахани Хивей Мохаммад долгое время живет в Азербайджане и работал врачом-хирургом в госпитале Госкомтаможни. 

    Во время обыска в его доме было найдено большое количество незарегистрированных и незадекларированных лекарственных и косметических средств (ботокс) неизвестного происхождения, которое он вместе с подельником доставлял в Азербайджан и продавал различным людям. 

    Предварительное заседание суда назначено на 1 июня.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi