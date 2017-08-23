В Баку водитель с инвалидностью сбил пешехода

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Баку. 23 августа REPORT.AZ/ В Баку водитель-инвалид сбил пешехода.

Как сообщает Report, дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано в Сабунчинском районе.

Так, в поселке Маштага пытавшегося перейти дорогу Гадира Фархан оглу Мамедова сбил автомобиль марки "Запорожец", управляемый 78-80-летним водителем-инвалидом, не имеющим ног.

В результате Мамедов получил серьезные травмы. Он был помещен в клинический медицинский центр №3. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Факт расследуется в Сабунчинском районном управлении полиции.