В Баку иностранный гражданин угнал автомобиль.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Обратившийся в 6-е отделение полиции Управления полиции Бинагадинского района житель Абшеронского района А.Алмамедов сообщил, что 29 октября в районе 6 часов с территории поселка Сулутепе был угнан его автомобиль марки Daewoo.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками 6-го отделения полиции Бинагадинского РУП, автомобиль был обнаружен в тот же день на территории поселка Локбатан в Гарадагском районе, подозреваемый в угоне иностранный гражданин Р.Шахмамедов был задержан.