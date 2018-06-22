 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку иномарка насмерть сбила пешехода-нарушителя в тоннеле скоростной дороги - ФОТО

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В Наримановском районе Баку, автомобиль насмерть сбил пешехода-нарушителя. Как сообщает Report, инцидент произошел на проспекте Гейдара Алиева. 

    Согласно информации, мужчина в возрасте 50-55 лет, личность которого пока не удалось установить, несколько раз перебегал  дорогу в тоннеле под "Багировским мостом", где установленная скорость автомобилей составляет 90 км в час. 

    Мужчина не стал обращать внимание на многочисленные упреки водителей и продолжил создавать препятствия движению автомобилей. В результате автомобиль марки Ford Edge, c государственным номерным знаком 90-VA-050, за рулем которого находился Тофиг Махмуд оглу Алиев 1944 г.р. на высокой скорости сбил неадекватного мужчину, от чего последний скончался на месте. 

    По предварительным данным пешеход-нарушитель был пьян. Водитель "Форда"  задержан. На место происшествия прибыл глава дорожной полиции Наримановского района, полковник-лейтенант Махмуд Абдуллаев и сотрудники Управления полиции Наримановского района. 

    На месте будет проведено техническая экспертиза. Ведется расследование. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi