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В Баку и Сумгайыте задержаны подозреваемые в угоне автомобилей

В Баку и Сумгайыте задержаны подозреваемые в угоне автомобилей В Баку и Сумгайыте задержаны лица, подозреваемые в угоне автомобилей.
Происшествия
6 июня 2023 г. 11:51
В Баку и Сумгайыте задержаны подозреваемые в угоне автомобилей

В Баку и Сумгайыте задержаны лица, подозреваемые в угоне автомобилей.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

В полицию поступила информация об угоне автомобиля марки BMW в поселке Бильгях Сабунчинского района. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 14-го отделения полиции Сабунчинского РУП, автомобиль был обнаружен на территории Насиминского района столицы. По подозрению в угоне транспортного средства был задержан житель Баку, ранее судимый Джавид Агаев.

Кроме того, в 3-е отделение полиции Сумгайытского РУП поступила информация об угоне автомобиля марки Toyota. В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать подозреваемого в угоне автомобиля жителя города Баку Рашада Халилова.

По обоим фактам ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda və Sumqayıtda avtomobilləri qaçıran şəxslər saxlanılıb

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