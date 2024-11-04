В октябре в Баку и Сумгайыте задержаны 75 нелегальных мигрантов

В октябре 2024 года сотрудники Управления по борьбе с нелегальной миграцией МВД Азербайджана совместно с Управлением полиции города Сумгайыта провели рейды против нелегальных мигрантов в Баку и Сумгайыте.

В октябре 2024 года сотрудники Управления по борьбе с нелегальной миграцией МВД Азербайджана совместно с Управлением полиции города Сумгайыта провели рейды против нелегальных мигрантов в Баку и Сумгайыте.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 75 иностранных граждан, которые находились на территории Азербайджана без документов, дающих право на пребывание или проживание, не соблюдали правила регистрации при переезде с одного места на другое, а также уклонялись от выезда после истечения срока пребывания в стране.

В отношении задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях согласно соответствующей статье Кодекса об административных проступках.

С начала года сотрудники Управления по борьбе с нелегальной миграцией и территориальных органов полиции республики выявили 488 нарушителей миграционного законодательства, в отношении которых были приняты необходимые меры.