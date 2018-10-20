В Баку и Сумгайыте в один день двое пешеходов погибли под колесами автобусов

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Баку и Сумгайыте пассажирские автобусы насмерть сбили пешеходов.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило МВД.

Так, 19 октября около 11 часов дня на территории поселка Сабунчу управляемый жителем поселка Маштага Зауром Гулиевым автобус марки Daewoo, двигавшийся по маршрутной линии №131, сбил переходящую дорогу жительницу поселка Забрат Айсель Мамедову. В результате пешеход скончалась на месте происшествия.

Аналогичный случай произошел на улице Бабека в городе Сумгайыт. 19 октября около 7 часов утра управляемый жителем Абшеронского района Рамизом Аббасовым автобус марки Hyundai, двигавшийся по маршруту №522, сбил переходящего дорогу мужчину 50-55 лет. Доставленный в больницу пешеход скончался.

По обоим фактам ведется расследование.