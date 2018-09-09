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    В Баку и на Абшеронском полуострове будет слабый пыльный туман

    © Report

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ 9 сентября 2018 года в Баку и на Абшеронском полуострове ночью ожидается слабый туман.

    Как передает Report, об этом сообщили в Национальном департаменте мониторинга окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов, согласно результатам проведенных экспертами департамента мониторингов.

    Северо-западный ветер на территории страны сменился северо-восточным, в результате чего из Туркменистана проник пыльный туман.

    Сообщается, что такие погодные условия продлятся недолго

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