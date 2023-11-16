В Баку и на Абшероне снесены незаконные постройки

Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве МЧС продолжает осуществление соответствующих мер в отношении незаконного строительства на территории республики.

Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве МЧС продолжает осуществление соответствующих мер в отношении незаконного строительства на территории республики.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Согласно информации, на территории поселка Бина Хазарского района города Баку и города Хырдалан Абшеронского района были выявлены факты незаконного проведения строительных работ без соответствующих документов.

В результате мероприятий, проведенных Государственным агентством МЧС по надзору за безопасностью в строительстве с участием представителей соответствующего местного органа исполнительной власти, предотвращены незаконные строительные работы, данные объекты были демонтированы.