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В Баку и на Абшероне снесены незаконные постройки

В Баку и на Абшероне снесены незаконные постройки Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве МЧС продолжает осуществление соответствующих мер в отношении незаконного строительства на территории республики.
Происшествия
16 ноября 2023 г. 10:12
В Баку и на Абшероне снесены незаконные постройки

Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве МЧС продолжает осуществление соответствующих мер в отношении незаконного строительства на территории республики.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Согласно информации, на территории поселка Бина Хазарского района города Баку и города Хырдалан Абшеронского района были выявлены факты незаконного проведения строительных работ без соответствующих документов.

В результате мероприятий, проведенных Государственным агентством МЧС по надзору за безопасностью в строительстве с участием представителей соответствующего местного органа исполнительной власти, предотвращены незаконные строительные работы, данные объекты были демонтированы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı və Abşeronda qanunsuz tikililər sökülüb 

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