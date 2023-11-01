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В Баку и Гяндже предотвращено незаконное строительство

В Баку и Гяндже предотвращено незаконное строительство Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве при Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) предотвратило незаконные строительные работы в Баку и Гяндже.
Происшествия
1 ноября 2023 г. 10:21
В Баку и Гяндже предотвращено незаконное строительство

Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве при Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) предотвратило незаконные строительные работы в Баку и Гяндже.

Как сообщили Report в МЧС, на территории поселка Баладжары Бинагадинского района Баку и в городе Гяндже были выявлены факты незаконного проведения строительных работ без соответствующих разрешительных документов.

Незаконные строительные работы были приостановлены сотрудниками Госагентства в присутствии представителей соответствующего местного органа исполнительной власти.

Наджмеддин Гулузаде

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