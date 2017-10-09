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    В Баку хозяин квартиры избил квартиросъёмщицу из-за обогревателя воды

    Хозяин квартиры нанес несколько ударов кулаком по голове квартиросъёмщицы

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В Баку хозяин квартиры избил квартиросъёмщицу из-за обогревателя воды.

    Как передает Report, инцидент произошел в Хатаинском районе столицы.

    Так, снимающая квартиру по адресу поселок НЗС, улица Хабибова дом 49 45-летняя Сафарова Фатма Айдын гызы выразила недовольство по поводу того, что хозяин квартиры отключил обогреватель воды. Хозяин квартиры (имя пока неизвестно), придя в ярость, нанес несколько ударов кулаком по голове Ф.Сафаровой. Пострадавшая доставлена в больницу.

    По факту в Хатаинском районном управлении полиции ведется следствие.

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