В Баку, Гяндже и Ярдымлы предотвращены факты незаконного строительства

В Баку, Гяндже и Ярдымлы предотвращены факты незаконного строительства.

В Баку, Гяндже и Ярдымлы предотвращены факты незаконного строительства.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В поселке Баил в Сабаильском районе, на улице Асада Ахмедова, 24В в Ясамальском районе Баку, селе Чайюзю Ярдымлинского района, улице Аскера Марданова и поселке Шихзаманлы города Гянджи выявлено проведение строительных работ без разрешительных документов.

В результате мер, принятых Государственной службой пожарной охраны и Государственным агентством по контролю безопасности в строительстве, строительство было остановлено, а объекты снесены.