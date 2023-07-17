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В Баку, Гяндже и Ярдымлы предотвращены факты незаконного строительства

В Баку, Гяндже и Ярдымлы предотвращены факты незаконного строительства В Баку, Гяндже и Ярдымлы предотвращены факты незаконного строительства.
Происшествия
17 июля 2023 г. 12:26
В Баку, Гяндже и Ярдымлы предотвращены факты незаконного строительства

В Баку, Гяндже и Ярдымлы предотвращены факты незаконного строительства.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В поселке Баил в Сабаильском районе, на улице Асада Ахмедова, 24В в Ясамальском районе Баку, селе Чайюзю Ярдымлинского района, улице Аскера Марданова и поселке Шихзаманлы города Гянджи выявлено проведение строительных работ без разрешительных документов.

В результате мер, принятых Государственной службой пожарной охраны и Государственным агентством по контролю безопасности в строительстве, строительство было остановлено, а объекты снесены.

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