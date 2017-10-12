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    В Баку грузовой автомобиль сбил подростка

    Врачи поместили его в отделение реанимации

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В Баку грузовой автомобиль сбил подростка.

    Как передает Report, инцидент произошел в Низаминском районе столицы.

    Так, грузовой автомобиль марки İsuzu с государственным регистрационным номером 99 JE 139 сбил переходящего улицу Исмаилзадэ Нихата Адалет оглу 2005 г.р. Пострадавший был доставлен в больницу на том же грузовом автомобиле. Врачи поместили его в отделение реанимации.

    По факту в Низаминском районном управлении полиции ведется следствие. 

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