Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В Баку грузовой автомобиль сбил подростка.

Как передает Report, инцидент произошел в Низаминском районе столицы.

Так, грузовой автомобиль марки İsuzu с государственным регистрационным номером 99 JE 139 сбил переходящего улицу Исмаилзадэ Нихата Адалет оглу 2005 г.р. Пострадавший был доставлен в больницу на том же грузовом автомобиле. Врачи поместили его в отделение реанимации.

По факту в Низаминском районном управлении полиции ведется следствие.