Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В Баку грузовой автомобиль сбил подростка.
Как передает Report, инцидент произошел в Низаминском районе столицы.
Так, грузовой автомобиль марки İsuzu с государственным регистрационным номером 99 JE 139 сбил переходящего улицу Исмаилзадэ Нихата Адалет оглу 2005 г.р. Пострадавший был доставлен в больницу на том же грузовом автомобиле. Врачи поместили его в отделение реанимации.
По факту в Низаминском районном управлении полиции ведется следствие.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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