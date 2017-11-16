В Баку грузовой автомобиль опрокинулся на легковушку, есть пострадавший - ФОТО

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ На территории Бинагадинского района Баку произошло ДТП, в ходе которого пострадал один человек.
Как сообщает Report, тяжелотоннажный автомобиль марки “Камаз”, за рулем которого находился Ейнур Джанполад оглы Ёлчуев, перевернулся поблизости Бакинского международного автомобильного вокзала, когда входил в круг на улице Рашида Исмаилова.
В результате бетонные плиты в грузовом отсеке "Камаза" высыпались на дорогу, что привело к серьезному повреждению легкового автомобиля марки "Мерседес", управляемого Рафаэлем Аллахверяновым.
Пострадавший водитель грузового автомобиля Ёлчуев отметил в беседе с корреспондентом Report, что причиной аварии стала неисправность его грузовика.
Из-за разлитого бензина на дорогу, на место происшествия были привлечены сотрудники МЧС.
Дорожная полиции Бинагадинского района расследует причины аварии.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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