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    В Баку грузовик столкнулся с пассажирским автобусом, 10 человек пострадали - ФОТО

    Состояние 8 раненых тяжелое© Report

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ На территории Гарадагского района Баку произошла дорожная авария, в результате которой пострадали 10 человек.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Локбатан. Грузовой автомобиль марки Howo врезался в стоявший у обочины пассажирский автобус марки Daewoo, следовавший по маршруту №149.

    Список пострадавших в результате аварии:

    Газанфар Ибрагимов 1953 г.р.

    Рагим Салимов 1964 г.р.

    Улдуз Султанова 1966 г.р.

    Хураман Мамедова 1970 г.р.

    Агаев Ильгар 1975 г.р.

    Рамиз Мамедов 1980 г.р.

    Айтекин Мамедова 1982 г.р.

    Вадим Муталлибов 1982 г.р.

    Эльнур Атаев 1983 г.р.

    Тапдыг Исмайлов 1996 г.р.

    Двое последних были отпущены домой после оказания медицинской помощи, состояние остальных восьмерых тяжелое, они размещены в реанимационном отделении больницы.

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