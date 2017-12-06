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    В Баку грузовик столкнулся с легковым автомобилем, погибли 5 человек - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    По факту ведется расследование© "Report"

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе Баку на участке автодороги Локбатан-Ходжасан столкнулись легковой автомобиль марки Mercedes и грузовой автомобиль этой же марки. Стало известно имя малолетней девочки, погибшей во время ДТП.

    Как сообщает Report, это 6-месячная Джаннат Интамиз гызы Гусейнова.

    Кроме того, в результате аварии погибли водитель легкового автомобиля Сакит Нуру оглу Гусейнов и пассажиры Тельназ Шираслан гызы Гусейнова, Самира Сакит гызы Гусейнова и Сельджан Вугар гызы Гусейнова.

    Все погибшие в ДТП - жители Лачинского района. Кроме того, все они - члены одной семьи. Они возвращались в Баку с траурной церемонии в Агджабединском районе.

    ***19:21

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Баку грузовик столкнулся с легковым автомобилем.

    Как сообщает Report, ДТП произошло на пролегающем через Гарадагский район отрезке автомобильной дороги Баку-Газах.

    Потеряв управление за рулем легкового автомобиля марки "Mercedes", водитель врезался в кузов грузовика той же марки.

    На место происшествия привлечены сотрудники Службы спасения особого риска министерства по чрезвычайным ситуациям.

    На данный момент из деформированного легкового автомобиля извлечены тела 3 человек. Спасатели занимаются извлечением тел еще двух лиц.

    По факту ведется расследование. 

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