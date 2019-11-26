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В Баку грузовик столкнулся с легковым автомобилем

​В Баку грузовик столкнулся с легковым автомобилем
© Foto: "Report"

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, инцидент был зафиксирован в Наримановском районе.

Так, на проспекте Зии Буньядова "Мерседес Спринтер" с государственным номером "10-NE-941" столкнулся с автомобилем "Аз-Саманд" с государственным номером "90-SP-837". В аварии пострадала Нурида Афган гызы Садыгова, 1988 года рождения и Лятафят Афган гызы Танрывердиева, 1995 года рождения.

На место происшествия приехали бригада скорой помощи и сотрудники дорожно-патрульной службы.

Пострадавшие были доставлены в больницу с различными травмами конечностей.

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