​В Баку грузовик столкнулся с легковым автомобилем

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, инцидент был зафиксирован в Наримановском районе.

Так, на проспекте Зии Буньядова "Мерседес Спринтер" с государственным номером "10-NE-941" столкнулся с автомобилем "Аз-Саманд" с государственным номером "90-SP-837". В аварии пострадала Нурида Афган гызы Садыгова, 1988 года рождения и Лятафят Афган гызы Танрывердиева, 1995 года рождения.

На место происшествия приехали бригада скорой помощи и сотрудники дорожно-патрульной службы.

Пострадавшие были доставлены в больницу с различными травмами конечностей.