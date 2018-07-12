Уснувший за рулем водитель стал причиной тяжелой аварии в Баку - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Бакинское транспортное агентство распространило информацию в связи с произошедшей в Баку аварией автобуса.

Как сообщает Report, сегодня утром на 21-м километре автомагистрали Баку-Газах грузовой автомобиль с государственным номерным знаком 90-OJ-802 столкнулся с пассажирским автобусом с государственным номерным знаком 10-TF-383:

"По предварительным данным, авария произошла из-за уснувшего за рулем водителя грузовика. Так, грузовик на высокой скорости столкнулся с двигающимся автобусом, в результате чего пассажирский автобус несколько раз перевернулся".

В настоящее время сотрудники БТА находятся на месте происшествия. В результате аварии один человек погиб, более 10 получили различные травмы. Для уточнения состояния пострадавших сотрудники БТА находятся в больницах, куда их разместили.

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Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ В Баку грузовик столкнулся с пассажирским автобусом №149.

Как сообщает Report, в результате аварии, произошедшей на территории поселка Сангачал в Гарадагском районе, один человек погиб, несколько пострадали.

По факту ведется расследование.