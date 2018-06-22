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    В Баку грузовик Shacman врезался в пассажирский автобус - ВИДЕО

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ На Баладжарском кругу в Бинагадинском районе Баку неисправный грузовик большой грузоподъемности врезался в маршрутный автобус №135. 

    Как сообщает Report, перевозящий груз Shacman с государственным регистрационным номером 90 NM 518 врезался в принадлежащий компании Xaliq Faiqoğlu автобус марки Daewoo с государственным регистрационным номером 10 TG 031. 

    Никто из пассажиров автобуса серьезно не пострадал. 

    Полиция ведет расследование. 

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