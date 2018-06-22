В Баку грузовик Shacman врезался в пассажирский автобус - ВИДЕО

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ На Баладжарском кругу в Бинагадинском районе Баку неисправный грузовик большой грузоподъемности врезался в маршрутный автобус №135.
Как сообщает Report, перевозящий груз Shacman с государственным регистрационным номером 90 NM 518 врезался в принадлежащий компании Xaliq Faiqoğlu автобус марки Daewoo с государственным регистрационным номером 10 TG 031.
Никто из пассажиров автобуса серьезно не пострадал.
Полиция ведет расследование.
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