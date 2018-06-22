В Баку грузовик Shacman врезался в пассажирский автобус - ВИДЕО

22 июня, 2018 13:28

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ На Баладжарском кругу в Бинагадинском районе Баку неисправный грузовик большой грузоподъемности врезался в маршрутный автобус №135. Как сообщает Report, перевозящий груз Shacman с государственным регистрационным номером 90 NM 518 врезался в принадлежащий компании Xaliq Faiqoğlu автобус марки Daewoo с государственным регистрационным номером 10 TG 031. Никто из пассажиров автобуса серьезно не пострадал. Полиция ведет расследование.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.