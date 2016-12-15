В Баку грузовая машина совершила ДТП, водитель тяжело ранен - ФОТО

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Баку грузовая машина совершила ДТП, водитель тяжело ранен.

Как сообщает Report, авария произошла на проспекте Нобеля в Хатаинском районе.

Так, движущийся на высокой скорости за рулем грузовой машины "Shacman" 24-летний житель Масаллинского района Назарли Джавидан Фаик оглу, потеряв управление врезался в легковой автомобиль марки "Hyundai", а затем в микроавтобус "Ford", после чего грузовик въехал в стену на обочине дороги. В результате ДТП Дж.Назарли получил тяжелую травму. Он помещен в Городскую клиническую больницу №3.

По факту ведется расследование.