В Баку группа людей в масках напала на дом 69-летней женщины

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ В Баку группа людей в масках напала на дачный дом 69-летней женщины. Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку.

Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками отдела уголовного розыска Хазарского районного отделения полиции и 1-го отделения полиции были задержаны жители поселка Шувялан Самид Тахиров, 1988 года рождения, Эльнур Мурадов, 1993 года рождения, и Нахид Разыев, 1994 года рождения, которые подозреваются в том, что, пользуясь маками, вломились в дачный дом Шовкат Гашимовой, 1946 года рождения, в поселке Шувялан, и попытались ограбить ее, применив насилие.

По факту ведется расследование.

Отметим, что событие произошло 9 сентября примерно в 04:20.