В Баку группа цыган обманула и избила 18-летнего юношу

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ В Баку зарегистрирован факт избиения.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

Так, несколько цыган обманули и избили 18-летнего Ниджата Исмайлова, занимающегося продажей салфеток напротив "Сабунчинского рынка". Они забрали деньги и салфетки, принадлежащие Н. Исмайлову, и скрылись. Юноша, получивший телесные повреждения, был доставлен в больницу.

Н. Исмайлов в предварительных показаниях полиции сообщил, что цыгане предложили ему сотрудничество с целью продажи большего количества салфеток. Молодой парень, поверивший обещаниям цыган, позже был ими же избит.