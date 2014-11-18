В Баку гражданина Турции сбила машина

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Баку машина сбила пешехода, являющегося гражданином Турции. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана, в ночь с 17 на 18 ноября в 01:00 на улице Х.Б.Алиева житель Баку Айхан Велиев сбил на автомобиле марки Opel гражданина Турции Берата Гарталы. Вследствие инцидента Б.Гарталы был доставлен в больницу.

По факту в Насиминском районном отделении полиции проводится расследование.