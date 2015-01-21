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    В Баку гражданин Узбекистана ранил мужчину

    Расследование по данному факту продолжается

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе произошла поножовщина.

    Как сообщает Report, информацию распространил официальный сайт министерства внутренних дел  Азербайджана. 

    Так, в 12-ое отделение полиции Сабунчинского РУП поступила информация о госпитализации жителей поселка Раманы Салеха Мамедова и Ибрагима Алиева с ножевыми ранениями.

    В результате оперативных мероприятий сотрудников 12-го отделения полиции было установлено, что ножевые ранения С.Мамедову нанес гражданин Узбекистана Таир Алиев, а Ибрагима Алиева ранил С.Мамедов. Сотрудникам правоохранительных органов удалось также задержать и Т.Алиева.

    Расследование по данному факту продолжается.

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