В Баку гражданин Турции был зарезан другом, которого угощал в ресторане

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ На территории Насиминского района города Баку произошла поножовщина.

Как передает Report, гражданин Турции Алтюрк Мезлум, 1994-го года рождения, поспорил со своим азербайджанским другом, после того как угостил его ужином в одном из ресторанов на проспекте Бюль – Бюля.

В результате спора А. Мезлум получил ножевое ранение в области сердца. Раненый был доставлен в Клинический Медицинский Центр № 1. Его состояние оценивается как тяжелое.

Насиминское Районное Управление Полиции ведет расследование по факту.

По словам близких пострадавшего, он выиграл большую сумму денег на тотализаторе (Topaz), в связи с чем и угощал друга в ресторане.