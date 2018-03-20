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    В Баку гражданин Турции был зарезан другом, которого угощал в ресторане

    Удар ножом пришелся в область сердца

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ На территории Насиминского района города Баку произошла поножовщина.

    Как передает Report, гражданин Турции Алтюрк Мезлум, 1994-го года рождения, поспорил со своим азербайджанским другом, после того как угостил его ужином в одном из ресторанов на проспекте Бюль – Бюля.

    В результате спора А. Мезлум получил ножевое ранение в области сердца. Раненый был доставлен в Клинический Медицинский Центр № 1. Его состояние оценивается как тяжелое.

    Насиминское Районное Управление Полиции ведет расследование по факту.

    По словам близких пострадавшего, он выиграл большую сумму денег на тотализаторе (Topaz), в связи с чем и угощал друга в ресторане. 

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