В Баку гражданин России совершил мошенничество на 80 тыс. долларов

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку совершено мошенничество.

Как сообщает Report, обратившись в правоохранительные органы, жительница Баку Медина Гурбанова 1973 г.р. заявила, что обманув ее, в февраля 2015 года некий Фарид Гусейнов под предлогом приобретения имущества взял у нее 80 тыс. долларов.

В своем заявлении М.Гурбанова отмечает, что Ф.Гусейнов является гражданином Российской Федерации.

Факт расследуется соответствующими органами.