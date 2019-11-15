В Баку гражданин Пакистана обманул соотечественника

В Баку гражданин Пакистана совершил мошенничество в отношении своего соотечественника.

Как сообщает Report, проживающего в отеле Guest в Насиминском районе гражданина Пакистана Рехмана Зия Фероз Хана обманул его соотечественник Ахмед Азиз, который живет в съемной квартире в Баку.

По информации, А.Азиз взял у Р.Зия 600 долларов под предлогом оформления визы. Однако мужчина не сдержал обещания, после чего Р.Зия обратился в Сабаильское РУП.

По факту ведется расследование.