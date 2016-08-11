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    В Баку гражданин Афганистана совершил ДТП: 5 раненых

    По факту ведется расследование

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие. 

    Как сообщает Report, авария зарегистрирована в поселке Гала.

    Согласно информации, автомобиль марки Audi, управляемый гражданином Афганистана Мохаммедом Юсифли 1977 года, столкнулся с автомобилем марки Nissan, управляемым жителем Баку Акбером Аскеровым 1950 года рождения. 

    В результате столкновения М.Юсифли, его пассажиры - жена Масима 1980 года рождения, сын Сайид 1999 года рождения, пассажиры А.Аскерова - Нарханым Багирова 1934 года рождения и Фидан Гасанова 1997 года рождения с различными телесными повреждениями госпитализированы в Городскую клиническую больницу №3. 

    По факту ведется расследование.

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