В Баку гражданин Афганистана совершил ДТП: 5 раненых

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, авария зарегистрирована в поселке Гала.

Согласно информации, автомобиль марки Audi, управляемый гражданином Афганистана Мохаммедом Юсифли 1977 года, столкнулся с автомобилем марки Nissan, управляемым жителем Баку Акбером Аскеровым 1950 года рождения.

В результате столкновения М.Юсифли, его пассажиры - жена Масима 1980 года рождения, сын Сайид 1999 года рождения, пассажиры А.Аскерова - Нарханым Багирова 1934 года рождения и Фидан Гасанова 1997 года рождения с различными телесными повреждениями госпитализированы в Городскую клиническую больницу №3.

По факту ведется расследование.