В Баку граждане Ирака совершили мошенничество в отношении своих соотечественников на сумму 54,5 тыс долларов

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Баку граждане Ирака совершили мошенничество в отношении своих соотечественников.

Как сообщает Report, в октябре текущего года иракские граждане 30-летний Ахмед Абдульхаг Исмаел и 29-летний Ахмед Али Мустафа, злоупотребив доверием людей, совершили мошенничество в отношении 13 человек на общую сумму 54 500 долларов США.

Согласно информации, они взяли у 28-летнего Ахмеда Али Джамаля 4500 долларов, у 22-летнего Абдуллаха Султана Абдуллаха - 3 тыс., у 20-летнего Мухаммеда Али Туамада 4 500, у 19-летнего Ахмеда Махира Махмуда - 5 тыс., у Зеяд Ахмед Зеяд Тарек Абеда - 3 500, Хаймана Ибрагима Салара - 3 500, Мухаммеда Халида Гасыма - 5 тыс., Мухаммеда Хушана Абдульгадира - 3 тыс., у 18-летнего Тамера Халида Ибрагима - 3 тыс., Омара Махмуда Тахара - 5 тыс. Ахмеда Аяда - 5 тыс., Мустафы Абера Мубарека - 5 тыс., Яхьи Синана Нажата - 4500 долларов США, и не вернули.

Потерпевшие написали заявление в правоохранительные органы. В настоящее время продолжается расследование по факту.