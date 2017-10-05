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    В Баку грабители нанесли ножевые ранения пассажиру автобуса

    Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В ночные часы в Сабунчинском районе был зафиксирован инцидент с ножевыми ранениями. Как сообщает Report, Мамед Эхтирам оглы Джамалов 1999 г.р.получил колото-резаные раны.

    Инцидент произошел, когда пострадавший собирался сесть в автобус №62. В это время двое неизвестных подошли к Джамалову и попытались отобрать его телефон. 

    Пострадавший, выйдя из автобуса, вступил в рукопашную с грабителями. В результате неизвестные нанесли Джамалову по ногам два ножевых ранения. Джамалов был доставлен пассажирами автобуса в 3-й клинический медицинский центр. 

    Состояние его оценивается как удовлетворительное. По факту начато расследование в 12-м отделении Сабунчинского районного управления полиции. Ведутся поиски нападавших. 

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