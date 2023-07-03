Пожар в жилом доме в Баку потушен

В Баку горит жилой дом.

Пожар в жилом доме в Баку потушен.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны в короткие сроки.

15:36

В Баку горит жилой дом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре в квартире в пятиэтажном жилом доме, расположенном по улице Рахиба Мамедова в Хатаинском районе столицы.

К месту пожара были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС и соответствующие спасательные силы Бакинского регионального центра.

В настоящее время ведутся работы по пожаротушению.