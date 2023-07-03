Пожар в жилом доме в Баку потушен.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны в короткие сроки.
15:36
В Баку горит жилой дом.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
На горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре в квартире в пятиэтажном жилом доме, расположенном по улице Рахиба Мамедова в Хатаинском районе столицы.
К месту пожара были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС и соответствующие спасательные силы Бакинского регионального центра.
В настоящее время ведутся работы по пожаротушению.