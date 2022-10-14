Пожар в торговом объекте в Баку потушен

Пожар в двухэтажном здании на улице Аджеми Нахчывани в Бинагадинском районе города Баку потушен.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Пожар в двухэтажном объекте на улице Аджеми Нахчывани в Бинагадинском районе города Баку локализован.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Подразделения МЧС продолжают необходимые меры по полному тушению огня.
В Баку загорелось двухэтажное здание, на первом этаже которого расположены торговые помещения.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС).
На горячую линию МЧС поступила информация о возгорании в двухэтажном здании на улице Аджеми Нахчывани в Бинагадинском районе города Баку. На место происшествия выехали подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы.
В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.