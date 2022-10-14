Пожар в торговом объекте в Баку потушен

Пожар в двухэтажном здании на улице Аджеми Нахчывани в Бинагадинском районе города Баку потушен.

Пожар в двухэтажном здании на улице Аджеми Нахчывани в Бинагадинском районе города Баку потушен.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

10:40

Пожар в двухэтажном объекте на улице Аджеми Нахчывани в Бинагадинском районе города Баку локализован.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Подразделения МЧС продолжают необходимые меры по полному тушению огня.

10:36

В Баку загорелось двухэтажное здание, на первом этаже которого расположены торговые помещения.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС).

На горячую линию МЧС поступила информация о возгорании в двухэтажном здании на улице Аджеми Нахчывани в Бинагадинском районе города Баку. На место происшествия выехали подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.