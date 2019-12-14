​В Баку горит "рынок 3-го микрорайона"

© Report https://report.az/storage/news/40fc9da132fed0704694a5454f135f98/543b409d-8ad3-410c-9b81-5c90c11f2bab_292.jpg

В Баку начался пожар на рынке, расположенном на территории Насиминского района и известном как "рынок 3-го микрорайона".

Как передает Report, на место происшествия привлечены 5 пожарных машин и живая сила.

Работы по тушению пожара продолжаются.