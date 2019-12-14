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В Баку горит "рынок 3-го микрорайона"

​В Баку горит "рынок 3-го микрорайона"
Работы по тушению пожара продолжаются
© Report

В Баку начался пожар на рынке, расположенном на территории Насиминского района и известном как "рынок 3-го микрорайона".

Как передает Report, на место происшествия привлечены 5 пожарных машин и живая сила. 

Работы по тушению пожара продолжаются. 

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