​В Баку горит "рынок 3-го микрорайона"

В Баку начался пожар на рынке, расположенном на территории Насиминского района и известном как "рынок 3-го микрорайона".
Как передает Report, на место происшествия привлечены 5 пожарных машин и живая сила.
Работы по тушению пожара продолжаются.
В Баку начался пожар на рынке, расположенном на территории Насиминского района и известном как "рынок 3-го микрорайона".
Как передает Report, на место происшествия привлечены 5 пожарных машин и живая сила.
Работы по тушению пожара продолжаются.
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Rəşad VaqifoğluАвтор новости