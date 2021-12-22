Потушен пожар в бакинском ресторане

В ресторане "Qoç ət" в Баку начался пожар

Пожар в ресторане в Баку потушен.

Как сообщает Report, на горячую линию министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) "112" поступила информация о пожаре в здании на улице Джафара Хандана в Бинагадинском районе Баку. На вызов немедленно отреагировали подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

В результате вмешательства сотрудников пожарной охраны в кратчайшие сроки пожар был потушен. По предварительной информации, огонь начался в вентиляционной системе здания.

09:14

В ресторане "Qoç ət" в Баку начался пожар.

Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Джафара Хандана в Бинагадинском районе.

На место происшествия привлечены пожарные и техника Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям.