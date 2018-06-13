В Баку горит покрасочный цех

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В Баку начался пожар в покрасочном цехе.
Как сообщили Report в пресс-службе МЧС, в покрасочном цехе в Бинагадинском районе Баку начался пожар.
В настоящий момент на месте происшествия находятся пожарные расчеты Государственной противопожарной службы МЧС и Службы особо рискованного спасения.
Пожар был локализован. В министерстве сообщили, что прилегающим территориям ничего не угрожает.
Будет дана дополнительная информация.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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