Пожар в многоэтажном жилом доме в Баку потушен

В городе Баку, Хатаинский район, на улице Лютфи Заде горит многоэтажный жилой дом

Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Лютфи Заде в Хатаинском районе города Баку потушен.

Об этом Report сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается, что МЧС эвакуировало жильцов в связи с пожаром.

По предварительной информации, пожар возник в результате возгорания электрического кабеля в шахте семнадцатиэтажного жилого дома.

17:10

В Хатаинском районе Баку на улице Лютфи Заде горит многоэтажный жилой дом.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В настоящее время на территории работают сотрудники Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска, ведутся работы по тушению огня.