Пожар в многоэтажном жилом доме в Баку потушен

Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Лютфи Заде в Хатаинском районе города Баку потушен.
Об этом Report сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Отмечается, что МЧС эвакуировало жильцов в связи с пожаром.
По предварительной информации, пожар возник в результате возгорания электрического кабеля в шахте семнадцатиэтажного жилого дома.
17:10
В Хатаинском районе Баку на улице Лютфи Заде горит многоэтажный жилой дом.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
В настоящее время на территории работают сотрудники Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска, ведутся работы по тушению огня.