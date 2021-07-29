В Баку потушен пожар в многоэтажном доме

Потушен пожар в десятиэтажном жилом здании, вспыхнувший в 02:55 на ул. И.Дадашова, Наримановского района.
Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.
Дополнительная информация будет предоставлена.
02:59
На "горячую линию" МЧС 112 поступила информация о том, что в многоэтажном жилом доме на ул. И.Дадашова, находящемся в Наримановском районе, вспыхнул пожар.
Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, после получения информации к месту пожара были направлены соответствующие службы спасения министерства.
В настоящее время принимаются меры по тушению пожара и эвакуации для обеспечения безопасности жителей.
Дополнительная информация будет предоставлена.