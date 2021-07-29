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В Баку потушен пожар в многоэтажном доме

В Баку потушен пожар в многоэтажном доме На "горячую линию" МЧС 112 поступила информация о том, что в многоэтажном жилом доме на ул. И.Дадашова, находящемся в Наримановском районе, вспыхнул пожар.
Происшествия
29 июля 2021 г. 03:35
В Баку потушен пожар в многоэтажном доме

Потушен пожар в десятиэтажном жилом здании, вспыхнувший в 02:55 на ул. И.Дадашова, Наримановского района.

Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.

Дополнительная информация будет предоставлена.

02:59

На "горячую линию" МЧС 112 поступила информация о том, что в многоэтажном жилом доме на ул. И.Дадашова, находящемся в Наримановском районе, вспыхнул пожар.

Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, после получения информации к месту пожара были направлены соответствующие службы спасения министерства.

В настоящее время принимаются меры по тушению пожара и эвакуации для обеспечения безопасности жителей.

Дополнительная информация будет предоставлена.

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