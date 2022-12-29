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В Баку произошел пожар в многоэтажном жилом здании

В Баку произошел пожар в многоэтажном жилом здании В Баку произошел пожар в многоэтажном жилом здании.
Происшествия
29 декабря 2022 г. 11:08
В Баку произошел пожар в многоэтажном жилом здании

В Баку произошел пожар в многоэтажном жилом здании.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По предварительной информации, на горячую линию министерства поступила информация о пожаре в многоэтажном здании, расположенном по адресу ул.Джавадхана, 31 в Насиминском районе столицы. Сразу вслед за этим к месту происшествия были привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

В результате оперативного вмешательства сил МЧС распространение пожара было предотвращено, он был потушен в короткие сроки.

11:00

В Баку произошел пожар в многоэтажном жилом здании.

Как сообщает Report, пожар разгорелся в одной из квартир многоэтажного жилого здания на территории Насиминского района столицы.

Как сообщили в ответ на запрос Report в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, на горячую службу "112" поступила информация о возгорании в одной из квартир многоэтажного жилого здания на улице Джавадхана. Сразу после этого к месту происшествия были привлечены соответствующие силы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

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