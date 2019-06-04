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В Баку горит многоэтажное здание - ОБНОВЛЕНО

В Баку горит многоэтажное здание - ОБНОВЛЕНО
© Report

Пожар в многоэтажном жилом здании в Баку потушен.

Как сообщает Report, информацию распространило министерство по чрезвычайным ситуациям. 

*** 12:34

В Баку в многоэтажном здании начался пожар. 

Как сообщили Report в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на место происшествия привлечены подразделения противопожарной охраны Государственной службы пожарной охраны и соответствующие силы Службы спасения особого риска. 

По предварительной информации, горит квартира на 9-м этаже жилого здания. 

Работы по тушению пожара и другие необходимые мероприятия продолжаются. 

Будет предоставлена дополнительная информация.


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