В Баку горит многоэтажное здание - ОБНОВЛЕНО

Пожар в многоэтажном жилом здании в Баку потушен.
Как сообщает Report, информацию распространило министерство по чрезвычайным ситуациям.
*** 12:34
В Баку в многоэтажном здании начался пожар.
Как сообщили Report в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на место происшествия привлечены подразделения противопожарной охраны Государственной службы пожарной охраны и соответствующие силы Службы спасения особого риска.
По предварительной информации, горит квартира на 9-м этаже жилого здания.
Работы по тушению пожара и другие необходимые мероприятия продолжаются.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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