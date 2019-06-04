В Баку горит многоэтажное здание - ОБНОВЛЕНО

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Пожар в многоэтажном жилом здании в Баку потушен.

Как сообщает Report, информацию распространило министерство по чрезвычайным ситуациям.

*** 12:34

В Баку в многоэтажном здании начался пожар.

Как сообщили Report в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на место происшествия привлечены подразделения противопожарной охраны Государственной службы пожарной охраны и соответствующие силы Службы спасения особого риска.

По предварительной информации, горит квартира на 9-м этаже жилого здания.

Работы по тушению пожара и другие необходимые мероприятия продолжаются.

Будет предоставлена дополнительная информация.



