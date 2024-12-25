Пожар в частном доме в Баку потушен

Пожар в частном доме в Низаминском районе Баку потушен.

Пожар в частном доме в Низаминском районе Баку потушен.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В ведомстве заявили, что пожар в частном жилом доме на улице Эльшана Сулейманова в Низаминском районе Баку потушен силами Государственной службы пожарной охраны МЧС.

14:03

В частном доме на улице Эльшана Сулейманова в Низаминском районе города Баку начался пожар.

Как сообщает Report, по сигналу на место происшествия выехала бригада Сил спасения МЧС.

В настоящее время проводятся работы по тушению пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.