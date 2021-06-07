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В Баку главврач путем мошенничества присвоил крупную сумму денег

В Баку главврач путем мошенничества присвоил крупную сумму денег Начинается судебный процесс над главврачом Городского Кожно-венерического диспансера № 1 Рашадом Исмаиловым.
Происшествия
7 июня 2021 г. 17:25
В Баку главврач путем мошенничества присвоил крупную сумму денег
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Начинается судебный процесс над главврачом Городского Кожно-венерического диспансера № 1 Рашадом Исмаиловым.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что Рашад Исмаилов, злоупотребив служебными полномочиями, посулил должность главврача обратившемуся к нему лицу, а сам, якобы, метил в министры здравоохранения. Путем мошенничества и заведомо ложных обещаний Р. Исмаиловым были присвоены денежные средства на сумму 280 тыс. манатов.

В отношении Рашада Исмаилова возбуждено уголовное дело по статьям 178.3.2, 32.4 и 312.2 Уголовного кодекса. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda baş həkim dələduzluq yolu ilə vətəndaşın 280 min manat pulunu ələ keçirib

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