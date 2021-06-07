В Баку главврач путем мошенничества присвоил крупную сумму денег

Начинается судебный процесс над главврачом Городского Кожно-венерического диспансера № 1 Рашадом Исмаиловым.

Начинается судебный процесс над главврачом Городского Кожно-венерического диспансера № 1 Рашадом Исмаиловым.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что Рашад Исмаилов, злоупотребив служебными полномочиями, посулил должность главврача обратившемуся к нему лицу, а сам, якобы, метил в министры здравоохранения. Путем мошенничества и заведомо ложных обещаний Р. Исмаиловым были присвоены денежные средства на сумму 280 тыс. манатов.

В отношении Рашада Исмаилова возбуждено уголовное дело по статьям 178.3.2, 32.4 и 312.2 Уголовного кодекса. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.